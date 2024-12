Pomeriggio decisamente amaro per la Flaminia Civita Castellana, sconfitta 4-1 in trasferta dal San Marzano. Sconfitta netta e meritata per i ragazzi di Federico Nofri Onori, che steccano ancora l’appuntamento con la continuità e non riescono a trovare risultato positivo dopo la vittoria sull’Anzio. Torna infatti alla vittoria il San Marzano, che cala un secco e meritato poker agli avversari laziali. Il punteggio finale recita 4-1 in favore degli uomini di mister Mauro Zironelli. Si era ben compreso che non fosse minimente giornata per la Flaminia, che sbaglia completamente approccio alla gara, approccio assolutamente disastroso infatti, doppia rete incassata che indirizza la sfida già nei primi 5 minuti di gioco. Le reti di Altobello e Ferrari mettono in discesa un match mai in discussione, se non a risultato acquisito. Il San Marzano potrebbe incrementare il bottino ben prima del 43’, minuto in cui arriva il tris di Favo che al tramonto della prima frazione chiude definitivamente la contesa. Nella ripresa la Flaminia tenta chiaramente una reazione d’orgoglio per provare a riaprire i giochi o quantomeno a riaccendere un barlume di speranza, ma niente da fare: dall’altra parte c’è un Cevers in grande spolvero. Cuomo mette in ghiaccio i 3 punti e l’immediato gol della bandiera della Flaminia, quello firmato da Celentano, non crea grossi patemi all’undici di Zironelli, che avrebbe potuto ulteriormente arrotondare il punteggio nel finale. Resta dunque una giornata particolarmente negativa per l’undici di Nofri Onori, che paga qualche assenza, ma un passivo così contro un club della stessa ambizione di classifica deve far riflettere l’ambiente nei prossimi giorni, al fine di invertire immediatamente la rotta e non ripetere nelle prossime settimane gli stessi errori che hanno contraddistinto la gara col San Marzano. Padroni di casa che infatti, tra l’altro, proprio nello specifico, staccano gli avversari in classifica proprio di tre lunghezze, agganciando l’undicesimo posto a quota 17. Flaminia che dunque resta al tredicesimo posto a quota 14, una squadra che non può certamente dormir sonni tranquilli: zona playout vicinissima.

IL TABELLINO. San Marzano (3-4-3): Cevers; Musso, Altobello, Bruno; Rossi (40’ st Cusati), Favo (31’ st Emmanouil), Di Gennaro (22’ st Cuomo), Mancini (31’ st Balzano); Marotta, Ferrari, Camara (22’ st Melillo). A disposizione: Pareiko, Pisciotta, Chiariello, Emmanouil, Coly. Allenatore: Zironelli.

Flaminia Civita Castellana (4-3-3): Piersanti; Pericolini, Boccaccini, Fumanti (22’ st Celentano L.), Igini; Tirelli (1’ st Stauciuc), Marchi, Perez (13’ st Penchini); Bertoldi, De Cenco (22’ st Mattia), Lorusso. A disposizione: Chicarella, Celentano A., Massaccesi, Benedetti, Gesmundo. Allenatore: Nofri Onofri.

Arbitro: Gervasi di Cosenza. Assistenti: Marucci di Rossano e Fanara di Cosenza.

Reti: 2’ pt Altobello (S), 5’ pt Di Gennaro (S), 43’ pt Favo (S), 26’ st Cuomo (S), 27’ st Celentano L. (F).

NOTE. Spettatori: 300 circa. Ammoniti: Mancini (S), Tirelli (F), Favo (S), Marchi (F).

Prima della gara il presidente del San Marzano Felice Romano ha consegnato una maglia e un omaggio floreale a Brigida e Maria, donne marzanesi vittime di violenza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA