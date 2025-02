Quella di domenica scorsa, nel funzionale Palasport Papini di Orvieto, è stata a detta di tutti i presenti, una gran bella manifestazione sportiva caratterizzata dall’amicizia e dall’armonia che si è respirata sia tra gli atleti, sia tra i tecnici e gli arbitri partecipanti. Oltre 400 atleti iscritti in rappresentanza di 21 società si sono cimentati nei Campionati regionali di karate validi anche come qualificazioni per accedere alle finali nazionali (Coppa Italia per i bambini e Campionato italiano per i più grandi) che la FIK (Federazione Italiana karate) terrà a marzo ad Udine ed a maggio a Pescara. Come sempre erano presenti le squadre delle tre palestre locali che hanno ben figurato distinguendosi per bravura tecnica ma, soprattutto, per la educazione ed il rispetto che sono caratteristiche fondamentali nelle arti marziali. Foltissimo il pubblico composto da genitori, nonni ed amici dei giovani “samurai” che hanno incitato con compostezza e garbo i loro beniamini. Gli allievi della Kembukan di Santa Marinella , condotti dalla Maestra Jessica Strazzullo, hanno ottenuto la medaglia d'oro con il bravo Lorenzo Pizzuti, due medaglie di argento con Ferdinando Caputo e Tommaso Stefani , e ben 4 bronzi con Matteo Cosmini, Carlo Napolitano, Mirco Vanacore e Fernando Caputo (nel kata). Ottimi risultati anche per gli esordienti della Hayashi -Ha di San Gordiano allenati dalla maestra Virginia Pucci : oro da Gabriele Fattori (Kata) e da Pier Paolo Secondino , e bronzo sempre da Gabriele Fattori (kumite). Infine, grande incetta di medaglie dagli atleti della Meiji Kan di Via Terme di Traiano che, sempre diretti dalle maestre Virginia e Stefania Pucci hanno saputo conquistare ben 5 medaglie d'oro con D'Oro Giada (kumite), Jacopo Scala (kumite), Miryam Danise, D' Oro Giada (kata) ed ancora Jacopo Scala (kata). Ottimi argenti da Manuel Giammusso , Eugenia Nardella (kata), Lara Agugliaro (kata), Tommaso Urso, Abbinante Marisol ed ancora con Lara Agugliaro (kumite). Medaglie di bronzo per Cristian Testa, Alessandro Medda, Damiano Urso, Gaia Pazzaglia, Eugenia Nardella (kumite), Cristian Trovato, Manuel Giammusso (kata), Leonardo Calvanese , D'Aureli Biferali Sara Luz. «Voglio ringraziare – commenta Stefano Pucci vice Presidente nazionale FIK – i genitori dei nostri giovani atleti che ci aiutano nella crescita sportiva, e non solo, dei ragazzi che cerchiamo di formare non solo come bravi atleti ma anche, come bravi uomini che sapranno fare tesoro, nel loro futuro, di esperienze positive come questi eventi insegnano».

©RIPRODUZIONE RISERVATA