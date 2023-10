Pareggia il Real Santa Marinella nella seconda giornata del campionato di Terza Categoria. I ragazzi di mister Midei, impegnati in trasferta sul campo dell’Fc Sbofarda, hanno ottenuto un pirotecnico 4 a 4. Partiti molto bene, i tirrenici si portavano in vantaggio al 10’ sugli sviluppi di un calcio di punizione con palla che finisce in area e in mischia Midei Alessandro realizza l'uno a zero. Dieci minuti dopo, su una bella azione di ripartenza e l’uno-due Gigliano Scarabotti, quest’ultimo con un fendente a fil di palo fa il due a zero. La squadra avversaria prova a reagire e al 40’ trova il tiro della domenica e accorcia le distanze, poi, prima della fine del primo tempo, pareggia. Il secondo tempo ricomincia come il primo e gli ospiti, spinti dalla voglia di vincere, su un traversone tagliato nell'area portiere e difensore non si capiscono e la palla finisce in rete. Sulle ali dell’entusiasmo, i santamarinellesi trovano anche il 4 a 2 con Gigliano, ma pensando di aver chiuso il discorso, lasciano troppo campo all'avversario, che prima accorcia con un tiro da fuori e proprio all'ultimo minuto di recupero, sempre con un tiro dal limite dell'aria, ottiene il pareggio proprio un attimo prima del fischio finale. «Potevamo portare a casa i tre punti - dice Midei - invece abbiamo pagato l'inesperienza e la poca lucidità nel mantenere il doppio vantaggio ottenuto sia nel primo che nel secondo tempo. Faremo tesoro degli errori fatti per migliorarci sempre di più, faccio un plauso al nostro portiere Esposito, che ha giocato tutta la partita febbricitante, non potendo usufruire dell'altro portiere Daniele Baffioni anche lui con problemi di salute».

