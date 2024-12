Giorni importanti per la bella realtà del Pianoscarano 1949 sia sul piano logistico che tecnico. La storica società rossoblu del presidente Cuboni ha infatti annunciato che sono iniziati i lavori per il nuovo campo in sintetico che andrà a sostituire i due campi già esistenti. Le caratteristiche della struttura che si andrà a realizzare sono quelle di un nuovo campo polivalente con porte a scomparsa per fare giocare i ragazzi nelle sfide 5vs5, 7vs7 e 9vs9. I lavori termineranno entro questa estate dando modo a tutti i tesserati e ragazzi di poterne usufruire da settembre per una stagione che si preannuncia scoppiettante.

La presentazione di Francesco Genco al Pianoscarano

Intanto per quanto riguarda la prima squadra che presenterà domanda di ripescaggio al campionato di Promozione (è arrivata seconda nel girone A di Prima Categoria 2023/2024 alle spalle dell’imprendibile Atletico Capranica) è tempo di calciomercato dopo l’annuncio dell’arrivo di mister Sergi al posto di De Mattia. Il club rossoblu ha dato il benvenuto a Francesco Genco, classe 2005. Si tratta di un esterno molto forte che ha già alle spalle un campionato di promozione siciliana con la compagine della Fb Berice Sport. Cresciuto nelle giovanili del Trapani, dove ha giocato Under 15 e Under 17 Nazionali per poi passare alla primavera del Palermo. Il giovane atleta si è trasferito Viterbo per studio e da questa stagione andrà a rinforzare la rosa della prima squadra guidata dal nuovo tecnico. Nei prossimi giorni saranno annunciati altri colpi.

