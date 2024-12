Il campionato di calcio a cinque di serie C2 laziale è giunto alla diciottesima giornata. Soltanto 4 turni alla conclusione fissata per sabato 13 aprile e per il terzetto della Tuscia la situazione è ben delineata. Manca un nulla alla retrocessione matematica dell’Etruenergy Vignanello fanalino di coda con soli 8 punti, staccata dalla penultima posizione di ben 9 lunghezze e reduce dal ko casalingo contro l’Ulivi Village per 4-1. Voglia infinita invece di cercare di evitare i playout per Futsal Ronciglione e Monterosi rispettivamente all’ottavo e al decimo posto. Il Ronciglione dopo la vittoria di sabato nella temuta trasferta contro il Facility Center Roma per 3-2 rilancia le sue aspirazioni di una salvezza diretta che è ancora possibile visto la parità in classifica con il District Seven, la settima si salverà senza dover giocare i playout. Stessi pensieri per la Virtus Monterosi che è reduce dal largo successo interno per 5-1 contro il Valentia trascinato dal suo bomber Mariuta e che con questo successo è salito a 20 punti nel pieno di una bagarre che davanti alla cenerentola Etruenergy Vignanello vede con 17 punti il Progetto Futsal, a 20 punti Virtus Monterosi e Valentia e con 21 punti Futsal Ronciglione e District Seven. Ottava, nona, decima e undicesima giocheranno i playout per decidere le altre due retrocessioni. Sabato per la 19esima giornata avremo il super derby tra Ronciglione e Monterosi con inizio alle 15 mentre lo spacciato Vignanello giocherà a Fiumicino. Intanto a proposito di Vignanello si guarda già alla riscossa con la società cimina che nelle ultime ore ha annunciato gli ingaggi di Edoardo Racanicchi nel ruolo di mister e di Renan Bernardino nuovo direttore sportivo. L’operazione rilancio è iniziata.

