Il 20esimo turno di Promozione, nel Girone A, vede il Borgo Palidoro avere la meglio sul Tarquinia Calcio. I padroni di casa, a distanza di una settimana dal pareggio interno con la Longarina T.S.S. 1944, riescono a battere gli ospiti per 1-0. La rete decisiva, per una vittoria di misura dall’importanza fondamentale, è stata realizzata dall'attaccante Toscano. Quest'ultimo, arrivato durante la sessione invernale di calciomercato, ha infatti siglato un gol che ha permesso alla sua squadra di rimanere salda in classifica, in 12esima posizione a 24 punti e piena zona playout.

Vince anche il Fregene Maccarese ma nell’altro gruppo, il Girone C. I ragazzi allenati da mister Natalini, in corsa per i playoff, mantengono il secondo posto con una vittoria netta: 4-0 al Latina Borghi Riuniti e -6 punti di distanza dal Pro Calcio Tor Sapienza primo; a segno Dipilato con una splendida tripletta e Di Vilio.

