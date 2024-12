Si interrompe dopo quattro risultati utili consecutivi la striscia positiva dell’Etrurians che incappa in una domenica difficile perdendo fuori casa per 4-2 contro il Real Tirreno. Una partita vibrante con tante occasioni da una parte e dall’altra e la consapevolezza che i gialloviola di Bacchi, pur uscendo sconfitti dal rettangolo di gioco, non hanno affatto demeritato. Nulla è precluso nelle posizioni di vertice del girone C di Prima Categoria e domenica l’occasione importante per tornare a gioire nel derby con la DM 84 Cerveteri.

Etrurians in campo con Antonini in porta, Dolente-D’Ercole-Roscioli il trio difensivo. Sulle corsie esterne si posizionano Veronesi e Squarcia, in mezzo al campo Peluso, Iacovella e Gravina con tandem d’attacco composto da Mastropietro e Abis. Nel primo tempo parte meglio la formazione di Bacchi ma arriva il vantaggio dei romani al 27’ con Cerreto. Una rete che però non butta giù l’Etrurians che alza subito la testa con Peluso cinque minuti dopo abile sotto rete a bucare il portiere dopo una respinta. Ci sono varie occasioni non sfruttate dai gialloviola, tra contropiedi e palle vaganti in area di rigore e in più una traversa di Abis da mettere agli onori della cronaca. Nella ripresa il Real Tirreno esce dagli spogliatoi forse più determinato e si riporta avanti al 16’ con Bianco legittimando il punteggio ancora con Cerreto e con Nappi al 41’.

A tempo scaduto accorcia le distanze Abis di testa su cross di Roscioli.

LA FORMAZIONE. Antonini, Dolente, Roscioli, Iacovella (30’ st Scotti), D’Ercole (24’ st Petronio), Veronesi (24’ st Freddi), Squarcia, Peluso, Mastropietro (16’ st Barison), Abis, Gravina (30’ st Avolio). A disposizione: Novelli, Abbruzzetti, Giacinti, Flore. Allenatore: Bacchi.

