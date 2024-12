Finisce pari e patta nel derby tra il Tolfa e il Santa Marinella. Una gran bella sfida che ha visto di fronte due squadre ben preparate che hanno offerto per l’intera gara un gioco piacevole.

Il 2-2 finale, di fatto, accontenta entrambe, visto come sono andate le cose sul sintetico, ma ovviamente i padroni di casa hanno perso un’occasione per restare ancorati al secondo posto dietro la capolista Sorianese.

Gran tifo sulle tribune e padroni di casa che partono subito bene e al 9’ minuto vanno in vantaggio con uno splendido tiro a giro di Giovani. I tirrenici non demordono e nell’arco di sessanta secondi, prima pareggiano, con Martinelli e poi si portano in vantaggio con Tabarini. La gara si trascina avanti con ottime occasioni da ambo le parti, con il Santa Marinella che si divora il terzo gol, sempre con Tabarini, mentre i padroni di casa colpiscono due legni. Corre il 40’ della ripresa quando, su un veloce capovolgimento di fronte e dopo aver centrato per altre due volte il palo, il Tolfa trova il meritato pareggio con Piano. Una sfida dunque che ha accontentato i palati fini dei calciofili nostrani che hanno assistito ad una bella gara dove nessuno si è risparmiato. Dunque, in classifica la Sorianese viaggia in testa con 62 punti, secondo posto per l’Urbetevere a 60, terza il Tolfa a 58.

LE PAROLE DI MISTER CAFARELLI E DEL VICEPRESIDENTE GRAMEGNA. «È stata stata una partita interessante - commenta mister Cafarelli - ci sono state tante occasioni da una parte e dall’altra. I ragazzi hanno fatto un buon primo tempo nonostante il vantaggio iniziale del Tolfa, ma una volta trovata la posizione abbiamo tenuto testa ai nostri avversari che avevano certamente motivazioni diverse. Loro hanno creato buone occasioni ma abbiamo fatto altrettanto noi anche se mi preme sottolineare che ci è stato annullato un gol per fuorigioco che reputo inesistente. La squadra secondo me ha fatto una buona partita, siamo un po’ crollati sul finale e abbiamo preso gol perché il difensore centrale Gianotti purtroppo non stava bene, aveva i crampi già da un quarto d'ora, ma non avendo un altro cambio gli ho chiesto un sacrificio, lui ha stretto i denti, è stato bravo ed ha lottato fino alla fine, ma purtroppo non ce l’ha fatta a portare via l’intera posta in palio».

Anche il vicepresidente Patrizio Gramegna esprime la sua opinione. «Non abbiamo fatto una bella partita - afferma il dirigente - sul due a uno per noi, ci siamo mangiati una clamorosa occasione con Tabarini che solo davanti al portiere ha sparato alto. Il Tolfa comunque ha dimostrato di essere una gran bella squadra, tonica, aggressiva, cattiva ed ha giocato anche bene e maritava più di noi. Nel finale la squadra non mi è piaciuta anche se abbiamo avuto la possibilità di portarci sul tre a uno, se lo avessimo ottenuto non so come sarebbe andata a finire».

IL COMMENTO DEI DIRIGENTI DEL TOLFA. Dopo una partita al cardiopalma il Tolfa ha incassato solo un punto che, se da una parte fa vedere il bicchiere mezzo pieno, dall'altra spegne l'ultimo lumicino della speranza di raggiungere la vetta. Tecnici e dirigenti sono soddisfatti per la prestazione della squadra ed elogiano il team, anche se resta il rammarico per aver subìto 2 gol in meno di 3 minuti a causa di errori dovuti a un attimo di disattenzione. Bellissima la cornice di pubblico che ha sostenuto il Tolfa.

«È stata una bellissima partita e ciò è stato merito, soprattutto, della nostra squadra - spiega il tecnico del Tolfa Roberto Macaluso - abbiamo subìto due gol in circa due minuti per distrazione, ma per il resto della partita abbiamo lottato e mostrato un bel gioco sia nel primo tempo che nella ripresa. Soprattutto nella ripresa abbiamo creato varie occasioni mancate di poco, in particolare abbiamo colpito due traverse e un palo. C'è mancato un pizzico di fortuna in più. I ragazzi hanno giocato una partita sopra le righe. Sono molto felice perché, ancora una volta, i nostri under hanno fatto una grande prova. Al di là del risultato sono molto contento della prova di tutti. Ora è quasi impossibile raggiungere le due squadre che sono al primo e al secondo posto, ma non abbiamo rammarichi: quando il campionato è iniziato il nostro obiettivo è stato quello della salvezza diretta, invece siamo riusciti a fare un campionato superiore alle aspettative. Abbiamo affrontato una grande squadra: il Santa Marinella è forte e ha giocatori di grande qualità. È stata una partita corretta e giocata a viso aperto da entrambi le squadre. Mancano quattro partite: è impensabile di arrivare in vetta, ma vogliamo fare più punti possibile. Domenica ci aspetta un impegno ostico con il Fregene».

Il presidente del Tolfa Alessio Vannicola sottolinea: «È stata una partita giocata alla pari contro un grande squadra. Il risultato è giusto anche se noi abbiamo pagato pegno per un pizzico di sfortuna riguardo i legni colpiti. Bel ritmo e partita divertente: peccato per aver perso punti importanti riguardo il prosieguo del campionato a 4/ 5 giornate dal termine».

Il direttore sportivo Marcello Smacchia ha invece evidenziato che «È stata una gran bella partita: siamo subito passati in vantaggio, poi però abbiamo avuto 3 minuti di follia che ci sono costati caro: abbiamo infatti subìto due reti e abbiamo pareggiato troppo tardi. Siamo stati veramente molto sfortunati. L'unico rammarico è che al 10' Martinelli del Santa Marinella ha bestemmiato 3/4 volte ma hanno lasciato correre. Ce la siamo giocata fino alla fine e ci abbiamo provato in tutti i modi. Questo pareggio ha spento l'ultimo lumicino di speranza però va bene così: stiamo andando al di là di ogni più rosea aspettativa, occorre anche nel futuro continuare su questa strada. Un plauso ai tecnici e a tutti i ragazzi».

