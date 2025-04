Michela D'Amico, Manila Esposito, Giulia Fava e Ludovica Legittimo: sono loro le 4 super eccellenze civitavecchiesi che sono state elette "Donne del Palio Marinaro": le quattro pluricampionesse nello sport e nella vita sono state premiate lunedì pomeriggio nella sala della Fondazione Cariciv alla presenza del presidente della "Mare Nostrum 2000" promotore dell'evento Sandro Calderai, della presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco, della vicesindaca e assessora alla Pubblica Istruzione Stefania Tinti, della presidente della Proloco e "Donna del Palio 2024" Maria Cristina Ciaffi, del comandante della Guardia Costiera e Direzione Marittima Michele, del presidente del Comitato Santa Fermina Stefano Fantozzi, dell'assessore al Turismo Piero Alessi. Per la ASL sono stati presenti vari medici. In platea rappresentanti della prociv e delle forze dell'ordine che presteranno servizio durante la due giorni del Palio Marinaro. A rappresentare la Mare Nostrum tre infaticabili soci factotum Antonino Ponzio, Claudio Guida e Pierluigi Valente. All'incontro hanno partecipato anche le squadre dell'Istituto Calamatta, degli Scout di San Francesco di Paola e dell'Istituto Marconi. Tantissimi i partecipanti e tutti hanno tributato i giusti onori alle 4 campionesse che, con le loro grandi imprese, hanno tenuto alti i colori di Civitavecchia e dell'Italia.

Le 4 campionesse sono state premiate per varie motivazioni. Michela D'Amico per “il suo costante impegno e supporto nello sport, nell’associazionismo, nel volontariato, nelle tradizioni e per aver espresso sempre un grande spirito di altruismo. Per la forza d’animo che le permette di superare gli elementi avversi del mare, la fatica, le sofferenze: doti che le hanno consentito di raggiungere grandi risultati, in ultimo il titolo mondiale master in acque libere a Doha, che la pongono tra le eccellenze sportive della città di Civitavecchia con l’appellativo di Ondina del Nuoto Civitavecchiese".

Manila Esposito per "La passione, la dedizione costante ed il lavoro di squadra che hanno portato la giovanissima Manila al successo nella ginnastica artistica superando sfide importanti e raggiungendo obiettivi ambiziosi che le hanno permesso di fregiarsi per sempre, insieme alle compagne della nazionale azzurra, del nome di "Fata della ginnastica artistica". Per avere regalato con una prestazione straordinaria a Parigi 2024 all'Italia e alla città di Civitavecchia le medaglie d’argento e di bronzo che, con altissimo merito, la collocano tra le figure eccellenti dello sport che danno lustro alla città".

Giulia Fava per "essersi innamorata della vela, per aver saputo lottare e cavarsela da sola contro le forze del mare e del vento senza esitazione, per la sua grande efficacia a lavorare in gruppo, per essere una sognatrice determinata a realizzare i propri obiettivi raggiungendo lo storico risultato con Luna Rossa, vincendo la prima edizione dell’America's Cup al femminile dimostrando di che pasta sono fatte le donne nel mondo della grande vela. Per continuare ad essere sognatrice determinata a realizzare il suo obiettivo più grande, quello cioè di partecipare alle Olimpiadi, continuando così a perseguire la strada dei grandi traguardi che, con altissimo merito, la collocano tra figure eccellenti dello sport che danno lustro alla città".

Ludovica Legittimo per "aver sviluppato e alimentato la passione, la dedizione costante per il karate sin da bambina facendo raggiungere alla giovanissima Ludovica eccellenti risultati. Per la sua determinazione che la porta sempre a dare il massimo, alla sua sagacia, alla sua combattività e, soprattutto, grazie alla sua concentrazione, è riuscita ad ottenere lo straordinario successo di laurearsi Campionessa Mondiale Juniores nel karate e diventando prima del ranking mondiale che con altissimo merito la collocano tra figure eccellenti dello sport che danno lustro alla città". A presiedere l'evento è stato il presidente Sandro Calderai, il quale ha salutato la folta platea, ha ringraziato tutti i collaboratori e le autorità partecipanti e poi ha presentato il programma del Palio Marinaro, del Palio dei Tre Porti open e del Palio riservato agli studenti degli Istituti Nautici di tutta Italia che si svolgeranno sabato e domenica nelle acque del porto. Si sono poi susseguiti i vari interventi, in primis della presidente della Fondazione Cariciv, Gabriella Sarracco, la quale ha evidenziato come negli anni ha sempre appoggiato il Palio Marinaro e le sue iniziative, ha ringraziato il presidente Calderai e tutti i volontari, si è fortemente comolimentata con le 4 campionesse e ha evidenziato l'alto valore di questa manifestazione. Importante il suo messaggio ai civitavecchiesi affinché "rispondano di più e siano più presenti". La presidente Sarracco ha poi lanciato una provocazione: «Bene la proclamazione della Donna del Palio, ma dal prossimo anno sarebbe bello eleggere anche l'Uomo del Palio». A seguire è intervenuta la vicesindaca Tinti, la quale ha ribadito la sua vicinanza e quella dell'amministrazione comunale al Palio Marinaro che ormai è diventato l'evento che da il via a tutti gli eventi che dalla Festa di Santa Fermina arriveranno fino all'estate. La vicesindaca ha ringraziato la Mare Nostrum che «è riuscita in una mission importante: quella di essere un polo d'attrazione capace di unire i vari Istituti Nautici d'Italia». La presidente della Pro Loco di Civitavecchia, Maria Cristina Ciaffi ha sottolineato la grande vicinanza sua e della Pro Loco al Palio Marinaro: «Da anni si è intensificata la collaborazione e accanto al Palio e a tutte le sue iniziative c'è sempre la Pro Loco con i suoi figuranti e il corteo storico». Il comandante della Capitaneria di Porto e della Direzione Marittima, Michele Castaldo, dopo aver sottolineato il piacere di essere alla manifestazione e di poter collaborare ci ha tenuto ad evidenziare che: «Nonostante la presenza in porto di lavori in corso riusciamo a fare sia il Palio che la manifestazione a mare per Santa Fermina». Il presidente dell'associazione Santa Fermina, Stefano Fantozzi ha ricordato che il Palio Marinaro e tutte le attività a corollario fanno parte a pieno diritto nel calendario dei festeggiamenti in onore di Santa Fermina. I dottori Ugolini e Iannuccelli hanno ricordato che il 5 aprile la ASL sarà presente al Palio con una postazione per gli screening gratuiti e per la Camminata per la Salute. A deliziare il pubblico ci hanno pensato i fantastici ballerini di danza sportiva: Matteo Cianfoni di Civitavecchia già atleta dell'Istituto Calamatta che più volte è salito sul podio; Benedetta Binatti e Emanuel Ciccarelli: tutti e tre dell'associazione Federale "World Dance Academy" del maestro Fabrizio Del Bono.

La manifestazione si è conclusa con un ricco apericena preparata da Patrizia Manunza di "Dolce & Salato" e una grande e golosissima torta per festeggiare le 4 neo "Donne del Palio".

©RIPRODUZIONE RISERVATA