Verrà inaugurato nella giornata di oggi alle ore 15 a San Liborio l’apertura del cantiere e l’inizio dei lavori che darà vita al nuovo PalaGrammatico per la felicità della società di pallamano Flavioni Handball Civitavecchia, orfana di una casa dal 26 febbraio 2018 (giorno del crollo del vecchio PalaGrammatico sito in via Betti), e della Civitavecchia sportiva.

Il delegato allo Sport del Comune di Civitavecchia Matteo Iacomelli

Ad annunciare il tutto nei giorni scorsi è stato il consigliere comunale di Forza Italia e delegato allo Sport di Civitavecchia Matteo Iacomelli. «Nella giornata di giovedì 7 marzo - spiega Iacomelli - è stato siglato il contratto con la ditta incaricata della realizzazione del nuovo PalaGrammatico, segnando così la conclusione di un complesso iter burocratico. Avrei voluto che si arrivasse prima ad apporre la firma per partire con i lavori, ma nonostante le sfide e i ritardi causati da vincoli amministrativi, l’obiettivo di portare avanti questo progetto è stato costantemente perseguito. Con un investimento di 2,5 milioni di euro, di cui una parte significativa proveniente dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il nuovo impianto rappresenta un importante contributo alla comunità sportiva di Civitavecchia. In una città con oltre 120 associazioni sportive e solo 12 impianti di proprietà comunale, il PalaGrammatico diventerà il tredicesimo punto di riferimento per la pratica sportiva. È importante sottolineare che, nonostante le limitate risorse e le restrizioni logistiche, si è lavorato per garantire a tutte le realtà sportive uno spazio adeguato, includendo anche l’utilizzo di strutture scolastiche e spazi all’aperto. Il nuovo impianto, lontano dall’essere un “mostro” come erroneamente descritto, è stato progettato tenendo conto delle esigenze delle associazioni sportive locali, con l’obiettivo di creare un centro polivalente e funzionale. Per dimostrare questo impegno e coinvolgere la cittadinanza, lunedì 18 marzo (oggi, ndr) alle ore 15, a San Liborio, verrà inaugurata l’apertura del cantiere del cantiere e l’inizio dei lavori, dando a tutti la possibilità visionare i dettagli del progetto e comprendere appieno le potenzialità dell’impianto una volta completato. Il Comune di Civitavecchia invita quindi tutti gli appassionati di sport a partecipare a questo importante momento per la città e a condividere la realizzazione di un nuovo punto di riferimento per l’attività sportiva locale».

I lavori dovrebbero durare circa un anno e mezzo.

