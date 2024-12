Anche in pieno agosto l’impiantistica sportiva è sempre al centro delle attenzioni, anche perché la questione dei vari impianti che o sono chiusi o vanno ricostruiti scatena l’opinione pubblica cittadina. In tantissimi vogliono sapere cosa sta succedendo e se ci sono margini per risolvere alcune delle questioni che si trascinano da anni. A fare chiarezza sulle varie vicende è il delegato allo Sport, Patrizio Pacifico, che nonostante impegni di lavoro fuori città, sta continuando a seguire da vicino le questioni, di concerto con l’assessore ai Lavori Pubblici, Patrizio Scilipoti, gli uffici comunali e l’amministrazione Piendibene. Innanzitutto una buona notizia per il PalaGalli. «Il magistrato ha predisposto la rimozione dei sigilli - spiega Pacifico - che verrà effettuata per permettere i lavori di messa in sicurezza della struttura. I gestori sono in attesa delle prescrizioni necessarie per identificare le opere da realizzare. Il Comune sovrintenderà ai lavori e noi stiamo offrendo la massima collaborazione». E poi la questione PalaGrammatico, con il Comune che ha aperto un bando per il ricalcolo degli spazi, con l’assegnazione già avvenuta nelle scorse settimane. «Il problema è semplice - riprende Pacifico riferendosi al nuovo impianto polivalente a San Liborio - il terreno ha una densità diversa da quella prevista, quindi dobbiamo riprogettare le fondazioni per motivi di sicurezza. Questo lavoro di valutazione è stato affidato a uno studio specializzato in ingegneria. Per quanto riguarda il PalaGrammatico, il suo costo e la sua progettazione, avremo bisogno di una comunicazione più ampia in futuro». Infine una chiosa sullo stadio Fattori. «Stiamo cercando di capire la via più rapida per poter accedere allo stadio - conclude Pacifico - considerando tutte le opzioni disponibili. Nel frattempo, ci sono altre situazioni che necessitano di normalizzazione e che impattano sulla nostra comunità».

