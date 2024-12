Tra le due litiganti la terza gode. Ed è il caso della DM 84 Cerveteri che nel girone B della Seconda Categoria composto da formazioni del comprensorio civitavecchiese, dell’hinterland romano e della Tuscia ha avuto la meglio vincendo al fotofinish la resistenza del Vicus Ronciglione e dell’Atletico Monte Romano. Vicus con le pive nel sacco dopo essere stato a lungo la capolista solitaria del girone B e che ha chiuso con 4 punti di ritardo, terza a 5 lunghezze dalla regina la compagine dell’Atletico Monte Romano che ha vanificato il tutto nelle trasferte conclusive della stagione visto che negli ultimi tre impegni esterni giocati sui campi del Calcio Sutri, della Virtus Caprarola e del Sassacci ha conseguito soltanto due punti sui nove avuti a disposizione. Applausi e onori alla capolista di mister Pietro Virgili che in questi giorni festeggia quindi l’ambito salto di categoria e lo fa con un bilancio di 15 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte con 44 gol segnati, miglior attacco del girone e 25 reti subite. Buoni campionati di Sassacci e Virtus Caprarola che presentatesi con il ruolo di matricole hanno ottenuto un quarto e quinto posto, centro classifica tra alti e bassi per Calcio Tuscia (settimo) e Calcio Sutri (ottavo) che hanno finito davanti alle altre due provinciali Vasanello e Vejanese. Penultima ma salva la Vis Bracciano, la pagina amara è quella del Tre Croci che ha finito all’ultimo posto con soli 10 punti (2 vittorie, 4 pari e ben 15 sconfitte) ed occupa l’unico posto riservato alle squadre retrocesse visto che ad inizio campionato si era ritirato il Club Tarquinia. Complimenti, applausi e felicitazioni alla DM 84 Cerveteri per il bel risultato raggiunto con merito e buon lavoro da parte de La Provincia per la programmazione della prossima stagione in Prima Categoria.

©RIPRODUZIONE RISERVATA