Festa grande a Capranica dove la formazione dell’Atletico Capranica è stata omaggiata nella serata di venerdì dalla locale amministrazione comunale per la vittoria del campionato di Prima Categoria con relativo passaggio alla Promozione. Ad accogliere tutti i “campioni” del team capranichese il sindaco Pietro Nocchi, il vicesindaco Katia Teste e gli assessori Gloria Oroni e Leonardo Puccica. Il primo cittadino ha speso parole di elogio per il risultato raggiunto e si è complimentato con l’intero staff tecnico e societario consegnando un riconoscimento al presidente Franco Moretti e al direttore generale Moreno Calabrese. Inoltre il sindaco Nocchi ha assicurato al club il massimo appoggio da parte di tutta l’amministrazione all’attività del club in vista del prossimo competitivo campionato di Promozione dove l’Atletico Capranica rappresenterà il calcio provinciale insieme alle confermate Ronciglione United, Nuova Pescia Romana, Tarquinia Calcio e all’altra neo promossa Jfc Civita Castellana. La giornata è poi proseguita con una simpatica conviviale presso una storica cantina di Capranica. Riguardo la prossima stagione scontata la conferma di mister Moroni e di gran parte della squadra che nel 2023/2024 ha vinto con grande merito il girone A della Prima Categoria lasciandosi alle spalle le pur combattive avversarie del Pianoscarano e Carbognano.

