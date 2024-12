Comincia a dare i suoi frutti il lavoro svolto a Viterbo, presso l’impianto comunale di Atletica, il Campo Sportivo Scolastico, da Oney Tapia, lanciatore non vedente delle Fiamme Azzurre di Roma e della nazionale italiana che lo scorso 4 maggio a Macerata, nel corso della fase regionale dei campionati della Fispes ha incrementato il suo record stagionale nel lancio del disco lanciando alla misura di 43,03 metri. Seguito nella trasferta dal professor Sergio Burratti e dal tecnico della Fispes Antonino Morabito, suoi allenatori dal 18 gennaio 2024, l’atleta ha mostrato sensibili miglioramenti atletici e tecnici, frutto del buon lavoro svolto sulla pedana di lanci e nella palestra del Campo Scuola di Viterbo, dopo quasi un anno di inattività. La misura ottenuta a Macerata lo colloca al 1° posto nel ranking mondiale della specialità alla vigilia dei campionati mondiali che si svolgeranno a Kobe in Giappone da venerdì 17 a sabato 25 maggio che potrebbero consentirgli di salire sul podio nuovamente così come in passato nell’importante rassegna iridata. La tappa dei campionati mondiali rappresenterà anche un importante trampolino di lancio in vista dell’appuntamento di Parigi dal 28 agosto all'8 settembre dove si svolgeranno i Giochi Paralimpici 2024, manifestazione a cui naturalmente Tapia tiene tantissimo e che sta preparando a Viterbo con molta attenzione e cura.

A Macerata anche il rientro agonistico del vitorchianese Mauro Cratassa che lanciando nel giavellotto a 13,70 metri e nel disco a 14,50 metri ha ottenendo il minimo di partecipazione per i prossimi campionati italiani vestendo la casacca del Circolo Canottieri Aniene di Roma; l'atleta che in passato ha ottenuto ottimi risultati nella hand bike attualmente si è dedicato alle specialità di lancio dell'atletica, sempre allenato da Burratti e Morabito.

