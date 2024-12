Importante successo per l’atleta azzurro delle Fiamme Azzurre di Roma Oney Tapia a Kobe ai Para Athletics World Championship nella specialità del lancio del disco, dove si impone con la misura di 42,76. L’atleta che dal 19 gennaio, insieme al coordinatore e responsabile tecnico dell’area paralimpica delle FF.AA. Omar Sacco ha scelto Viterbo quale sede principale dei suoi allenamenti, ed esattamente la pedana e la palestra del Campo Scuola, ha dominato la gara trasmessa in nottata sul canale YouTube, mettendo a frutto il lungo ed attento lavoro svolto negli ultimi mesi, sotto la guida tecnica dell’esperto professor Sergio Burratti e dal tecnico della Fispes Antonino Morabito. L’atleta non vedente, che fa parte del Gruppo Sportivo delle Fiamme Azzurre di Roma, vive a Bergamo e in passato ha conquistato numerose medaglie in ambito internazionale. Oro nel disco nel 2016 agli europei di Grosseto, oro nel disco e nel peso agli europei di Berlino nel 2018, si è classificato 2° nel disco ai mondiali di Dubai e 3° nel peso e disco alle ultime Paralimpiadi di Tokyo.

Da sinistra Sergio Burratti, Oney Tapia e Antonino Morabito

Quella conquistata a Kobe è sicuramente la medaglia più importante della sua carriera sportiva e, dopo il lungo periodo di inattività dello scorso anno, si rilancia prepotentemente tra i favoriti alle prossime Paralimpiadi di Parigi a cui prenderà parte dal 28 agosto all’8 settembre. La notizia dell’importante successo ottenuto da Tapia riempie di gioia tutto l’ambiente sportivo dell’atletica che ruota intorno al Campo Scuola e di tutti gli atleti delle società del capoluogo che spesso hanno accompagnato e sostenuto l'atleta nei suoi allenamenti a Viterbo.

