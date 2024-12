L'evento “Settembre Sport... In piazza”, svoltosi sabato 14 settembre a Civitavecchia, ha offerto ai partecipanti una vasta gamma di attività sportive da provare. Tra queste l’Asd Taekwondo Civitavecchia ha saputo distinguersi, attirando oltre un centinaio di bambini e ragazzi che hanno avuto l'opportunità di provare il taekwondo grazie a dimostrazioni pratiche organizzate dai tecnici dell'associazione. L’Asd Taekwondo Civitavecchia, guidata da Jessica Giannone, cintura nera 3° Dan e atleta internazionale, è una delle realtà più attive sul territorio, promuovendo questa disciplina tra tutte le fasce d’età. Giannone, pluricampionessa italiana e regionale, ha partecipato a competizioni internazionali di rilievo, inclusi i campionati mondiali ed Europei. L'associazione può contare anche sull’esperienza del tecnico Giovanni Domenico Puddu, cintura nera 1° Dan.

«Un grazie - fanno sapere dall’Asd Taekwondo Civitavecchia - va all’associazione Sport for You 2, che promuove il Taekwondo nelle zone di Bracciano e Anguillara Sabazia. Il taekwondo è per tutte le età, bambini (4-9 anni): apprendimento delle basi tecniche attraverso il gioco. Ragazzi (10-17 anni): allenamenti più strutturati che preparano i ragazzi anche alle competizioni di taekwondo olimpico. Adulti: un allenamento completo che include tecniche di autodifesa, sviluppo muscolare e flessibilità. Agonisti: preparazione per le gare a livello nazionale e internazionale, con un focus particolare sul taekwondo olimpico. A Civitavecchia il taekwondo si può praticare il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17 alle 20 presso la scuola media Calamatta in via Don Milani e il martedì e giovedì dalle ore 17 alle 20 presso la scuola Renata Borlone in Via Lorenzo Perosi (Borgata Aurelia). Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero cellulare 349 2886455 o tramite le pagine social Facebook Taekwondocivitavecchiaofficial e Instagram asd_taekwondocivitavecchia».

