VITERBO - Sono terminati i Campionati Italiani Estivi di Categoria e con essi la stagione della Nuoto Club Viterbo e dei suoi Atleti. I porta bandiera Viterbesi, Stasolla e Bernabucci, hanno preso parte a quest’ultime gare confermando la presenza che c’era già stata anche ai Campionati Italiani Invernali. Bernabucci qualificatosi nei 400sl non è riuscito a migliorare il tempo di qualificazione anche se ha svolto una bella gara. Stasolla invece è riuscito nella mattina di lunedì, nei 100 dorso, a strappare il tempo per la finale di Categoria Ragazzi 14 con 1’02”35, fermando il cronometro con la sua miglior prestazione. Nel pomeriggio ha concluso la finale al decimo posto in Italia. Lorenzo Biagini afferma: «Siamo riusciti a centrare la qualificazione ai campionati e siamo stati contenti. Arrivata anche una finale italiana per uno dei due ragazzi, la sua prima. Siamo contenti ma il lavoro è ancora tanto. Sì il lavoro è ancora lungo e sia l’allenatore sia la società hanno in cantiere delle grosse novità per la prossima stagione. Ricordiamo che questa è stata una delle miglior stagioni per la nuoto club Viterbo (unica società viterbese) nel nuoto ottimi risultati e per la prima volta la presenza della squadra agonistica di nuoto alla Coppa Brema. Nella Pallanuoto prima volta nella storia qualificata ai playoff valevoli per la promozione in serie C».

Questi risultati sono frutto anche dell’ottima collaborazione sul territorio della Federazione Italiana Nuoto nelle vesti del direttore Fabrizio Frascella.

