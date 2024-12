VITERBO – Dopo tre mesi di preparazione finalmente gli Allievi della Nuoto Club Viterbo sono pronti ad affrontare questa nuova stagione. Tanti cambiamenti al livello di regolamento e di formula di campionato ai quali i ragazzi sono stati preparati dai Mister Ciafardini e Ubertazzo. «La nuova coppia di allenatori daranno esperienza ad un gruppo giovane ma combattivo, infatti – dichiara il presidente Baleani - quest’anno le categorie sono cambiate e in una categoria come gli Allievi con fascia d’età che va dai 2008/2009 ci siamo trovati ad inserire tanti ragazzi più piccoli addirittura abbiamo la presenza di un 2012; questo non ci preoccupa perché ci siamo resi conto di avere un gruppo combattivo e molto unito».

Domenica 7 i portacolori della NuotoClubViterbo giocheranno la loro prima partita di campionato presso l’impianto Comunale FinPlus alle ore 15.00, l’avversario è sicuramente tra i più quotati alla vittoria del campionato ma i nostri ragazzi sono pronti a combattere per tutti e quattro i tempi.

Ringraziamo sempre la collaborazione con la Fin nella veste del direttore dell’impianto Frascella.