Nella mattinata di domenica, nell'ultimo giorno dei campionati italiani Master di Piombino (Livorno), Maurizio Valiserra e Michela D’Amico sono scesi in acqua per l'ultima prova dei campionati italiani Master in acque libere (3 km). In condizioni meteo proibitive con vento intenso, onde di quasi un metro e imminente possibilità di burrasca, la gara è partita ugualmente. Maurizio Valiserra, ancora carico dell'impresa di venerdì, parte subito bene e nonostante una boa sbagliata e poi ripresa, insegue il gruppo di testa letteralmente serfando le onde, li supera e si invola all'arrivo laureandosi campione italiano.

Michela D’Amico, invece, molto più minuta del compagno di squadra, dopo la splendida prestazione di venerdì, riesce a portare a termine una gara molto difficile per l'elevato moto ondoso, toccando al terzo posto il traguardo.

«Si conclude una stagione lunghissima - afferma l'allenatore Marcello Jacopucci - nella quale possiamo gioire delle vittorie di Michela ma anche del recupero e del ritorno al podio di Maurizio, comunque con solo due atleti abbiamo portato a casa da questo campionato italiano, due titoli italiani, un argento e un bronzo che hanno posto la Nuotatori Civitavecchiesi al 18esimo posto della classifica società su ben 156 in gara. E adesso meritato riposo per tutti in attesa della prossima stagione».

