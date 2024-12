Le soddisfazioni per la pallanuoto locale non sono ancora terminate. I Nuotatori Civitavecchiesi hanno raccolto un terzo posto agli Italiani Master di Napoli con la formazione M65 maschile. Il gruppo locale ha dovuto battagliare con i romani dell’Europa Sporting ed i padroni di casa della Nuoto 2000 ed alla fine, però, si è dovuto accontentare della terza posizione. Nel gruppo i giocatori locali Diego Piccione, Alessio Piaggio, Stefano Dell'Uomo, Enrico Pietranera e Franco Borhy. Tanti i sorrisi anche per i giocatori civitavecchiesi che sono stati impegnati con altre squadre. Simone Feoli, invece, ha vinto la medaglia d’oro da allenatore-giocatore dell’Europa Sporting Roma nella M55. Tutto questo nonostante le assenze di Massimo Capuani, Giuseppe Cutellè e di Marcello Jacopucci, quest’ultimo a Doha per i Mondiali di nuoto di Michela D’Amico, dove ha vinto la medaglia d’oro, sempre nella categoria M55. Tornando a quanto accaduto a Napoli, Diego De Rosa, con il Milano, è stato il miglior realizzatore nella M50. Presente alla manifestazione anche l'arbitro Gianni Amodeo.

