È praticamente terminato il campionato di Serie C per la Comal Civitavecchia Volley Academy, che non sarà presente alla finalissima playoff di Serie C. In questo fine settimana le ragazze allenate da coach Alessio Pignatelli hanno riposato, visto che fanno parte del gironcino di playoff composto da tre squadre, ma dovevano sperare nel successo del Tor di Quinto contro la Dea Volley per poter ancora avere un briciolo di speranza qualificazione alla finalissima. Serviva un successo netto da parte delle romane, che non è arrivato, perché è stata la compagine di Colleferro ad imporsi per 3-2, tra l’altro in casa del Tor di Quinto. La Dea Volley si porta in vetta a quota 5 in classifica, irraggiungibile per la Comal, che è a 0 e al massimo può arrivare a tre vincendo contro il Tor di Quinto. Quindi termina con tanto rammarico la corsa playoff delle tigri, che, come detto, giocheranno sabato alle ore 19.30 davanti al pubblico del Marconi, quella che si potrà tranquillamente definire una partita tra squadre deluse, almeno per quanto riguarda questa seconda parte di campionato, considerando l’ottimo secondo posto ottenuto da Cva nella prima fase ed una serie incredibile di vittorie. Grosso il rammarico per una squadra che sperava decisamente di ottenere il salto di categoria e quindi qualificarsi per le categorie nazionali.

