Fiumicino non è soltanto calcio, basket o volley che sia. Il mondo del combattimento sportivo, da un po' di tempo a questa parte, sta portando anch'esso svariate soddisfazioni al territorio fiumicinese. Non ultima per importanza ma per tempistica, l'atleta Nicole Ragusa - talento cristallino della Muay Thai - è riuscita a conquistare il titolo di campionessa italiana juniores Federkombat. Il successo conseguito nel corso del precedente weekend e in quel del Palatorrino di Roma, è arrivato in occasione di una competizione molto difficile dove hanno preso parte i migliori atleti nazionali della disciplina in questione. Ragusa, qualificatasi grazie a questa vittoria ai prossimi Campionati del Mondo di settembre, con grande tenacia si è comunque imposta scendendo in cattedra e mettendo in mostra il proprio bagaglio tecnico. Un raggiungimento fondamentale, che è anche la piena dimostrazione di come l'operatore del Team Rocchi sia stato efficace, grazie a coloro che compongono questa società. Insomma, una soddisfazione non da poco per una realtà che nel corso del tempo ha portato molteplici atleti sul tetto dell'Italia e non solo.

