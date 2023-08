Nuova esperienza per Nicola Salipante. Dopo aver chiuso, nel corso della scorsa stagione, il matrimonio con il Santa Marinella in Promozione, l’allenatore civitavecchiese è approdato al Tarquinia.

Ma nella cittadina etrusca Salipante non avrà il ruolo di allenatore, ma di direttore sportivo del settore agonistico, anche perché dal 2009 è in possesso del patentino da agente per calciatori professionisti riconosciuto dalla Fifa.

Salipante sarà affiancato da Paolo Di Martino, che avrà lo stesso ruolo per la prima squadra e per la Juniores.

©RIPRODUZIONE RISERVATA