Nc, ora c’è da rimboccarsi le maniche Stop a Roma per i rossocelesti, sconfitti dal Delta per 12-8. Non è stato un sabato particolarmente felice per le squadre locali. La Nc ha perso al Foro Italico di Roma nella seconda giornata di ritorno di serie B. La sfida contro il Delta si è chiusa per 12-8 in favore dei padroni di casa. Si sapeva perfettamente che sarebbe stato difficile per il gruppo di mister Aurelio Baffetti ripetere l’exploit del turno precedente contro il Club Aquatico. Sin dai primi minuti i gialloblu padroni di casa, dove milita anche l’ex Matteo Maizzani, hanno messo le cose in chiaro e i rossocelesti sono stati costretti a rincorrere per gran parte del confronto, senza mai riuscire ad acchiappare i romani. È una sconfitta che era preventivabile, ma che fa aumentare i dubbi sulle possibilità di salvezza, quantomeno diretta, per Romiti e compagni, che ora avranno degli scogli fondamentali da superare, per non rischiare quella che sarebbe una clamorosa ecatombe.

