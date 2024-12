C’è una sfida non particolarmente difficile per la Nc Civitavecchia nel campionato di serie B. Alle 17 primo scatto al centro al PalaGalli per la gara contro il fanalino di coda Tolentino. Di sicuro i rossocelesti partono ampiamente come favoriti per conquistare il successo contro i marchigiani. Il successo di sabato scorso alla piscina di Bogliasco contro la San Giorgio ha testimoniato che, probabilmente, il pari contro il Livorno, è stata solo un incidente di percorso, che può capitare per chi fino a quel momento non aveva subito nessuna battuta d’arresto. Come già detto nel corso della settimana, i ragazzi diretti da mister Aurelio Baffetti hanno aumentato ad otto i punti di vantaggio nei confronti del secondo posto, dove ora c’è il Lerici. Addirittura +13 sul quinto posto, il che vuol dire che anche i più scaramantici si devono arrendere al pensiero che la Nc non possa centrare almeno un posto playoff, anzi, in questo momento l’obiettivo chiaro è di concludere la regular season al primo posto, visto il sostanzioso vantaggio rispetto alle dirette concorrenti, che sembrano di caratura inferiore rispetto a Romiti e compagni. E anche il Tolentino non fa eccezione, si tratta di una squadra che, con tutto il rispetto possibile, farà molta fatica a mantenere la categoria, essendo ultimo con ancora zero punti, a -6 dai playout. Il 15-3 dell’andata fa capire abbastanza chiaramente la situazione, ma in acqua si scenderà partendo dallo 0-0, per cui i rossocelesti dovranno comunque impegnarsi per aver ragione degli avversari. Difficoltà di formazione: Serrentino e Minisini dovrebbero essere assenti per influenza. In dubbio Calì per problemi fisici. Carlucci ci sarà ma proviene da un periodo dove è stato fermato dall'influenza.

«Sulla carta è una partita più semplice rispetto alle altre – afferma il centroboa Marco Chiarelli – deve essere l’occasione per gestire ancora di più tutti e quattro i tempi, anche per allenarci sotto il punto di vista mentale. L’aspetto fisico non ci manca. Stiamo nuotando e giocando durante la settimana, negli allenamenti vedo davvero poca differenza rispetto all’A2. Ci stiamo allenando molto bene. Dobbiamo lavorare ancora di più sull’aspetto mentale, cosa che ci servirà più avanti». Secondo Marco Chiarelli la Nc deve mettere la fine sul discorso primo posto il prima possibile? «Ormai siamo lì per i playoff – riprende il classe 1990 – quando siamo in questo tipo di situazioni, che ho già vissuto in passato, dobbiamo andare fino in fondo per portarli a casa, visto che una volta diventato tutto matematico, non ci si tira indietro. Cerchiamo sempre di puntare in alto». Questa nuova esperienza alla Nc come sta andando personalmente per Chiarelli? «Sto rivivendo tanti ricordi – conclude il centroboa Marco Chiarelli – e tante emozioni, passando dal gol al ritorno alla piscina di Bogliasco, dove avevo giocato l’ultima partita cinque anni fa prima di abbandonare la pallanuoto. Con il gruppo tutta la settimana ridiamo e scherziamo, oltre naturalmente a faticare, quindi sto rivivendo tutto con serenità, questo mi diverte. Mi piace tanto fare gruppo, cerco di intervenire quando vedo che i più giovani si scaldano, cerco di farli ragionare, mi sento un elemento anche di esperienza in questo discorso, visto che le ho vissute anni fa, so cosa significa per i giovani approcciarsi con compagni più grandi. È giusto che ci sia rispetto e impegno da parte loro. Sono contento di essere tornato, la serie B è più fattibile per me, anche per conciliare gli impegni di lavoro. Questa esperienza me l’avevo assolutamente così, né di meno né di più, sto riprendendo il via anche fisicamente». Civitavecchia-Tolentino sarà arbitrata da Marco Riviezzo di Roma.

