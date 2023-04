PALLANUOTO SERIE A2 Domani alle ore 15 rossocelesti di scena alla piscina “Felice Scandone” di Napoli

I campani vantano due punti in più dei laziali, ultimi in classifica con soli 8 punti all’attivo. Il difensore Marco Minisini: «Arriviamo a questa gara sicuramente con la voglia di provarci. Non scenderemo in acqua abbattuti o demoralizzati, sappiamo certamente che ci troveremo di fronte ad una sfida difficile»