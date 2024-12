La prima partita in casa. È quella che attende alle 15 la Nc Civitavecchia, che ospiterà il Delta per la seconda giornata del campionato di serie B.

Un incrocio non semplice per il sette di Aurelio Baffetti, che, praticamente, il vero torneo lo inizierà a giocare da gennaio, quando potrà entrare in piena forma dopo le note vicissitudini.

E il Civitavecchia non arriva al meglio a questo match per via anche della scomparsa di Luciano Pagliarini, papà del presidente Marco, che ci ha lasciato nelle scorse ore.

Ex presidente della Tirrena, il signor Luciano era conosciuto soprattutto come tifoso rossoceleste, in quanto la presenza in tribuna era un qualcosa di certo e di tradizionale.

All’esordio è giunto uno stop per il Civitavecchia, che ha ceduto per 9-5 alle Naiadi di Pescara contro il Club Aquatico.

Una sconfitta che ci sta, per quello che si è visto in acqua, ma di sicuro non con queste proporzioni, visto che i rossocelesti hanno duellato a lungo alla pari con gli abruzzesi, venuti fuori in maniera energica negli ultimi minuti, quando la Nc ha pagato il dispendio atletico mostrato nel corso dell’incontro, a fronte di un fiato che non è ancora quello massimale.

Si sono viste delle buone cose, ma altre andranno migliorate nel corso del tempo. Tornando al prossimo futuro, la partita con il Delta è attesa anche per un motivo speciale, nella squadra romana militano due ragazzi cresciuti nel vivaio civitavecchiese: Valerio Di Bella e Matteo Maizzani.

Il primo si è accasato ai capitolini quest’anno, dopo l’esperienza non particolarmente esaltante con l’Olympic, mentre il portiere ha già fatto parte del gruppo lo scorso anno, in occasione della storica esperienza del Delta in serie A2, poi terminata con la retrocessione. Civitavecchia-Delta sarà arbitrata da Carmine Buonpensiero di Bari.

©RIPRODUZIONE RISERVATA