La Nc vuole provare a ripetersi contro un’altra squadra di vertice del girone 3 di serie B. Questo pomeriggio alle 17.30 rossocelesti di scena a Roma, nella storica piscina del Foro Italico, per affrontare il Delta, squadra da tenere d’occhio, in quanto discesa dalla serie A2 e, soprattutto, al quarto posto nella classifica, dove spera di poter qualificarsi ai playoff. Discorso in parte diverso per la formazione allenata da Aurelio Baffetti, che ha ripreso il sorriso dopo il successo, un po’ inatteso, al PalaGalli contro il Club Aquatico, sabato nel quale i civitavecchiesi hanno interrotto la serie negativa di sconfitte. La speranza è che gli uomini di mister Aurelio Baffetti abbiano ripreso consapevolezza dei propri mezzi e che possano rimettersi in marcia, perché, nonostante la vittoria contro gli abruzzesi, la classifica non è ancora felice per la Nc, che si trova al terz’ultimo posto, con quattro punti di ritardo dal Villa York, che occupa l’ultima posizione nella zona tranquillità. Sarà importante fare bene al Foro Italico, perché nei successivi due turni ci saranno due scontri delicati in bassa classifica contro Villa York e Canottieri Lazio. Delta-Nc sarà diretta dall’arbitro Angelo Renzuto Iodice di Cagliari. Sarà un sabato in vasca anche per l’Ipertecnica Centumcellae in serie C. I biancorossi giocheranno al PalaGalli alle 15 contro la Juventus. Non si prevede un impegno sullo stesso profilo di quelli con Promogest e Cagliari, in quanto i capitolini, che con la Juventus più conosciuta condividono solo il nome, sono una squadra di medio-alta classifica, che vuole arrivare allo Stadio del Nuoto per portare via punti. Lo scenario della graduatoria è sempre lo stesso: il sette di Roberto Barbaro deve aggiungere sempre più mollichine, sperando che giungano buoni risvolti dagli impegni delle dirette concorrenti Promosport e Grifone. «Chiederò concentrazione sin dal primo minuto - dichiara mister Roberto Barbaro - senza prendere sottogamba la partita per non trovarci poi a dover recuperare gol di svantaggio. Dobbiamo continuare a tenere testa alle prime due della classe. Tra le mura amiche bisogna essere sempre sicuri di avere un passo in più». Weekend al PalaGalli anche per la Nautilus in serie A2. Le verdazzurre iniziano il loro percorso nel girone di ritorno con la gara di domani alle 13 a viale Lazio contro il Vis Nova. Dopo aver chiuso brillantemente la prima metà della regular season, la formazione guidata da Daniele Lisi vuole continuare a stare al comando del girone Sud, in un turno che non sembra essere particolarmente duro per Tortora e compagne, chiamate a confermare le sensazioni davvero imponenti viste nel bel successo di Bologna. Sarà una giornata fondamentale anche per capire con chi la Nautilus potrebbe aumentare il proprio vantaggio, in quanto nelle altre vasche ci saranno gli scontri al vertice godibili da seguire. «Una partita che nasconde tante insidie per due motivi – sottolinea mister Daniele Lisi - uno, non è semplice riprendere psicologicamente dopo le pause, due, la posizione in classifica della Vis Nova non corrisponde al vero valore della squadra e sicuramente vorranno dimostrarlo. Quest’anno le partite più brutte sono state giocate in casa per tanti motivi mi aspetto un giusto approccio mentale alla partita». Nautilus-Vis Nova sarà arbitrata da Marco Riviezzo del Gug Lazio.

