La Nautilus Civitavecchia pensa già alla nuova stagione. La società ha annunciato quali saranno le giocatrici che saranno riconfermate con la nuova stagione, nella quale il club del presidente Alberto Braccini ha già manifestato l’intenzione di partire sin da subito con la voglia di conquistare quei playoff, che lo scorso anno sono sfumati solo all’ultima giornata, dopo il ko subito contro la Lazio. Tornando all’attualità, la Nautilus ha manifestato di riconfermare in blocco il gruppo che bene ha fatto nell’ultimo campionato di serie A2, con le riconferme di tutte le civitavecchiesi: Venere Tortora, Giulia Cicognani, Aurora Bianchi, Agnese Foschi, Aurora Braccini, Vittoria Di Basilio, Sara Scifoni e Lucrezia Puppi. Ci saranno ancora anche alcune delle “forestiere”, come il portiere Federica Ignaccolo e le attaccanti originarie della provincia di Roma, Valentina Cosentino e Sofia Scacco, con alcune atlete delle giovanili che verranno aggregate alla prima squadra. Dopo un periodo di riposo, e in attesa di diverse novità, questa settimana riprenderanno gli allenamenti sia della prima squadra che delle giovanili. Le novità dovranno riguardare anche la questione impiantistica, visto che, ancora, non si è risolta la questione spazi acqua al PalaGalli, con il sette di Daniele Lisi che è ormai fuori da diversi mesi. Solo la nuova giunta comunale che sarà espressa dal ballottaggio di questo fine settimana potrà prendere in carico la situazione e valutare se ci saranno i margini per una risoluzione delle divergenze tra Nc e Nautilus. Sicuramente non faranno più parte del gruppo la canadese Marianne Bouchard, che non ha mai inciso nella sua avventura civitavecchiese, sia da portiere che da centroboa, oltre alle catanesi Giulia Oliva e Sofia Moschetti, che rientreranno all’Orizzonte dal prestito. Il club del presidente Alberto Braccini sta già sondando alcune situazioni per migliorare una squadra che punterà, sin da subito, alla conquista dei playoff.

