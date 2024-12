Si chiude con un altro colpo, questa volta straniero, il mercato della Nautilus in vista del prossimo campionato di serie A2. Lolita Avdi, giovane talento classe 2003, proveniente dalla formazione serba del Vojvodina, vestirà la calottina verdazzurra della Nautilus per la prossima stagione.

Lolita Avdi è una giocatrice che ricopre più ruoli, in particolar modo quello di difensore. Ha partecipato a diversi tornei internazionali con la nazionale giovanile serba e nel 2022 ha disputato gli Europei di Split, in Croazia, con la nazionale maggiore, di cui ne fa parte.

«Questa sarà la mia prima esperienza in un campionato estero e molto competitivo - spiega Avdic - per me è un onore firmare un contratto con la Nautilus Civitavecchia e sono entusiasta di iniziare. Non vedo l'ora di incontrare le mie nuove compagne e di lottare insieme per la qualificazione alla serie A1». Con l’arrivo di Lolita si chiude la rosa della squadra di serie A2, con il presidente Alberto Braccini, il tecnico Daniele Lisi, il preparatore Mauro Ronconi, i dirigenti e tutto il suo staff che danno il benvenuto all’ultima arrivata in ordine temporale. «Lolita va a completare e mettere qualità ad una rosa molto motivata - spiega l’allenatore Daniele Lisi - a fare bene nel prossimo campionato di serie A2. Il nostro sogno, mancato per soli due punti lo scorso anno, è portare un play off a Civitavecchia, speriamo che ci siano le condizioni per lavorare serenamente, indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi e degli sforzi della società». Anche il presidente Braccini soddisfatto afferma: «Lolita è una giocatrice molto giovane - sottolinea Alberto Braccini - ma allo stesso tempo già molto esperta soprattutto in campo Internazionale. C'è la convinzione di aver messo a disposizione del tecnico una rosa di giocatrici che sicuramente vedranno la nostra società lottare per le posizioni che contano. Sarà decisamente importante poter lavorare con tranquillità, ma questo gruppo lo ha già dimostrato tirando fuori la propria parte migliore anche nei momenti di difficoltà».

