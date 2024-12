Prima uscita ufficiale per la Nautilus che va ad aggiudicarsi il primo trofeo Interregionale, presso il centro federale di Avezzano. Lungo il percorso per il sette di Daniele Lisi, che nella fase eliminatoria ha sconfitto Castelli Roma, Vis Nova e Imperia. In semifinale Tortora e compagne hanno sconfitto il Tolentino per 10-6, mentre la finale le ha viste vincere per 11-7 nei confronti delle Napoli Lions. Un torneo che non ha valore effettivo nella stagione, ma che comunque rappresenta un bell'infuso di energie per la nuova stagione di A2. Federica Ignaccolo è stata premiata come miglior portiere della manifestazione.

Queste le dichiarazioni del tecnico Daniele Lisi: «È stato un bel torneo, ben organizzato con squadre che troveremo nel nostro campionato che avrà inizio il 19 gennaio. A metà preparazione è stato un buon test per capire dove andare a migliorare e a crescere nei vari aspetti di gioco e di tecnica individuale. Un elogio va fatto al gruppo, per l’approccio mentale e fisico alle partite, grazie anche al lavoro del preparatore atletico Mauro Ronconi, non è semplice fare 5 match, tre di qualificazione più una semifinale e una finale nella stessa giornata. Grazie al nostro Enzo Pastorelli, sempre presente, prezioso il suo contributo nello stilare statistiche di tutti gli incontri. Bisogna continuare con questa continuità e dedizione agli allenamenti e questi appuntamenti danno sicuramente morale per il proseguo. Un grazie alla società che fa sforzi su sforzi per non farci mancare nulla».

©RIPRODUZIONE RISERVATA