Natale amaro per la Dcl Basket Ladispoli Rim . Nel 12esimo turno del campionato di Serie C è arrivato un passo falso inatteso sul parquet del Vigna Pia a Roma dove i gialloneri sono usciti sconfitti per 75-59 al termine di un match non giocato come nei turni precedenti. Vero che i capitolini sono terzi in classifica ma ci si aspettava di più dalla Dcl Basket Ladispoli Rim che poteva avvicinarsi ulteriormente alla zona altissima della graduatoria. Una gara in cui la squadra è apparsa spenta e inconcludente, con molti bersagli sbagliati.

«Ci può stare, non possiamo fare drammi - sostiene il presidente Massimo Albano - è stata una domenica storta, non dobbiamo mollare».

Nulla è perduto comunque per il quintetto di coach Giorgio Russo che chiude l’anno con tante speranze per il futuro. La Dcl Basket Ladispoli Rim tornerà in campo sabato 11 gennaio ospitando le Stelle Marine al palazzetto dello sport di via delle Primule.

«Speravamo di festeggiare un Natale diverso, invece sotto l'albero riceviamo una sconfitta. Peccato, andiamo avanti, siamo a un passo dai play off - ha commentato Manuel Parroccini - obiettivo, quindi, per riprendere a vincere a partire dalla prossima sfida».

