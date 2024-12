Il gruppo Mtb Santa Marinella ancora a caccia di risultati e s’impegna con entusiasmo a dare il meglio di sé in più zone d’Italia e anche all’estero per occupare posti di prestigio in ogni ordine di arrivo o per portarsi a casa la soddisfazione di un buon piazzamento anche lontano dalle zone alte di classifica.

Su strada, Pierluigi Stefanini ha avuto due importanti occasioni per mettersi in luce: il 7 aprile scorso a Todi in Umbria con il quarto posto di fascia e il primo posto di categoria master 6, molto bene anche il 27 marzo in Toscana a Gavorrano (settimo di fascia e terzo di categoria master 6).

Nel fuoristrada triplice impegno alla Granfondo Mtb Tre Castelli – Città di Faleria con Marcello Befani (35°gentleman 1), Massimiliano Chiavacci (15°gentleman 1) e Cristiano Mastropietro (9°veterani 2). A Fondi era impegnato Giuseppe Calò che si è classificato sesto tra i master 4 al Trofeo Vallaneto XCO, prova del circuito regionale XCO Lazio Cup.

All’estero, grande gara di Gianfranco Mariuzzo alla Worthersee Gravel Race in Austria concludendola al quarto posto di categoria, buon piazzamento nella medesima gara anche per Michele Feltre.

Ad Alba in Piemonte, al via del Piemontgravel il duo Aldo Olivieri e Stefano Martinelli, portando a termine uno sforzo di 25 ore e 50 minuti con 446 chilometri nelle gambe.

