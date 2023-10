La Mtb Santa Marinella continua a riscuotere consensi dopo che si è dimostrata la squadra più quotata alla Sei Ore del Mare che ha organizzato a Ostia Lido e che ha assunto una valenza importante come Campionato Nazionale sotto l’egida del Centro Sportivo Italiano, condividendo gli sforzi con la Polisportiva Icaro nell’allestire il percorso interamente disegnato all’interno della pineta di Castelfusano in prossimità dell’omonimo camping. Tra gli atleti ad imporsi principalmente agli onori delle cronache, Lorenzo Borgi e il trio di atleti formato da Gabriele Faccenda, Federico Forti e Daniele Mancini. Per Borgi è arrivata la vittoria del titolo nazionale CSI nella categoria master 7 mentre Forti, Mancini e Faccenda hanno conquistato il secondo posto nella speciale classifica riservata ai team da tre ma primi in assoluto per il titolo nazionale CSI. Anche il settore femminile ha avuto il suo da fare con il secondo posto di Daniela Fedele e il quarto di Elisabetta Dani tra le master donna 3. Il resto della squadra ha ottenuto una svariata collezione di piazzamenti con Gianluca Magnante (terzo tra gli élite sport), Cristiano Mastropietro (6°M3), Andrea Somma (11°M4), Gianluca Piermattei (3°M5), Gianluca Salerni (13°M5), Stefano Martinelli (15°M5), Claudio Pellegrini (4°M6), Aldo Olivieri (9°M6), Diego Salerni (14°M6), Stefano Carnesecchi (18°M6) e Renato Remoli (8°M7). La gara di Castelfusano è stata l’ultima delle tre prove in seno al Campionato Regionale CSI Lazio di cui uno vinto da Borgi tra i master 7, a podio Daniela Fedele (2°MW3) e Gianluca Magnante (3°élite sport) mentre per i solitari a conquistare la maglia di campione regionale è stato Magnante (élite sport), a podio Piermattei (3°M5), Fedele (2°MW3) e Dani (3°MW3). A Castelfusano si è chiuso il sipario sull’Endurance Prestige Italy, circuito a livello nazionale, dove al termine delle cinque prove si sono fatti notare tra i migliori Borgi (1°M7), Somma (2°M4), Piermattei (2°M5) e Pellegrini (3°M6). Epilogo anche per l’ECS Tour 2023 che ha portato alla ribalta Borgi (1°M7), Piermattei (2°M5), Magnante (3°élite sport) e Fedele (2°MW3) più la classifica a squadre in tutto il circuito regionale delle sei ore nel Lazio sotto egida CSI.

Stefano Carnesecchi, presidente della Mtb Santa Marinella: «Sono più che soddisfatto sia per il comportamento dei miei atleti che per l’organizzazione globale dell’evento che ha avuto anche presenze dalla Lombardia, dalla Campania, dalle Marche e dall’Abruzzo. Un grazie ai nostri sponsor, alla Polisportiva Icaro di Enzo Martino, al comitato regionale CSI Lazio con il suo presidente Daniele Rosini, al X Municipio di Roma Capitale e all’ospitalità che ci ha riservato il Camping Internazionale di Castelfusano, consentendoci di portare avanti questo evento. L’unica nota negativa è stata il furto dell’attrezzatura di cronometraggio dei giudici del CSI. Un episodio spiacevole per il quale siamo fortemente indignati, ma la nostra gara è filata via senza intoppi anche senza la strumentazione ufficiale».

In parallelo hanno avuto luogo le gare di ciclocross con Gianfranco Mariuzzo che è stato il migliore in assoluto all’Internazionale di Jesolo dove ha dominato la terza fascia over 54 e la sua categoria master 6 mentre Michele Feltre ha ottenuto il secondo posto tra i supergentlemen B al Cross di Villorba. In terra laziale, invece, Aquino ha aperto il Lazio Cross-Trofeo Romano Scotti e la formazione santamarinellese si è schierata con quattro elementi: Vincenzo Scozzafava terzo tra i master 8, Daniele Bagnoli ottavo tra i master 5, Mauro Gori e Claudio Albanese rispettivamente terzo e quarto tra i master 7. Il servizio video on line sul canale Youtube di CSI Lazio Ciclismo https://www.youtube.com/watch?v=WVWF0G9Kd-Q.

©RIPRODUZIONE RISERVATA