Ancora importanti risultati di squadra per la Mtb Santa Marinella di patron Stefano Carnesecchi che con i suoi portacolori si è divisa tra i circuiti Roma Master Cross e Trofeo Triveneto Ciclocross.

Il secondo posto di Claudio Albanese tra i master 7, il terzo di Gabriele Faccenda tra i master 3, il settimo di Cristiano Mastropietro tra i master 4, il secondo di Vincenzo Scozzafava tra i master 8, il quinto di Daniele Bagnoli tra i master 5, il terzo di Gianluca Magnante tra gli élite sport e il settimo di Daniele Bagnoli tra i master 6 sono stati i risultati raccolti a Roma.

Nella capitale ha avuto luogo, presso il Centro Commerciale I Granai (Parco Ardeatino), la seconda prova del Roma Master Cross.

In Veneto, gara sottotono per Gianfranco Mariuzzo al Trofeo Triveneto Ciclocross che non ha portato a termine il Memorial Valerio Guderzo a Cadoneghe mentre nella medesima manifestazione si è espresso su buoni livelli Michele Feltre che è riuscito a classificarsi in settima posizione tra i master di terza fascia over 54 e terzo di categoria tra i master 7.

©RIPRODUZIONE RISERVATA