Un secondo posto che lascia parecchio rammarico. È quello che ha ottenuto Antonio Morali nella nuova tappa del campionato Driver Trophy – trofeo Centro Sud, che si è disputata al cartodromo Val Vibrata, in provincia di Teramo. Il pilota del Gruppo Piloti Civitavecchia ha conquistato la seconda posizione, lontano solo mezzo secondo da Luca Filippetti. Ma l’asso del movimento locale ha avuto delle recriminazioni, per via di una penalizzazione per il mancato rispetto della bandiera gialla.

«Questa decisione non mi ha permesso di vincere – afferma Antonio Morali – infatti con il mio direttore sportivo Christian Fedeli ci siamo lamentati dell’accaduto, ma i commissari hanno deciso di non farmi ripetere la prova, perché si passava tranquillamente nonostante ci fosse una macchina di traverso, ma non hanno calcolato che per rispettare il regolamento ho dovuto rallentare, proprio rispettare l’esposizione della bandiera». Nonostante la polemica, Antonio Morali è sempre più lanciato verso la finale della competizione, che sarà riservata ai primi tre della graduatoria generale. Il civitavecchiese vanta un buon bottino di punti di vantaggio e se dovesse procedere su questo percorso non avrà problemi ad essere tra i partecipanti.

