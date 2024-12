Bel periodo in casa Lions Alto Lazio dove si pensa in grande dopo il bel successo conseguito nello scorso fine settimana contro il Benevento. Come previsto i campani, nonostante la differenza in classifica, si sono rivelati una squadra difficile da affrontare soprattutto sul loro campo. Partono bene i Lions che in venti minuti riescono a segnare 3 mete portandosi in vantaggio per 20- 0 favoriti anche dalla condotta a dir poco fallosa del Benevento. Ma a questo punto qualcosa si blocca nel gioco dei Viterbesi che non riescono ad essere più incisivi e concreti sprecando numerose situazioni di meta che avrebbero permesso di chiudere la partita. Così non è e il Benevento, che fa della combattività e cattiveria agonistica la sua arma migliore, riesce a risalire nel punteggio fino al 20 - 14. A questo punto la partita diventa nervosa e i Lions, anche a causa di un giallo a Raschi, riescono con difficoltà a contenere le azioni dell'avversario. Tornati in parità i giocatori della Tuscia riescono però a dare la zampata finale segnando la quarta meta che vale il punto di bonus e anche il rosso per il secondo giallo a Raschi che dopo aver segnato la meta, secondo l'arbitro, pecca di deridere l'avversario. Si riporta avanti il Benevento alla ricerca del punto di bonus trovando la meta ma non riuscendo a trasformare. Finisce sul calcio sbagliato la partita con il punteggio di 27 a 19 per i Lions. Questa la formazione del Lions Alto Lazio Rugby: Lunedini, Athos Paoletti, Filippo Garbuglia, Basili, D’Aguanno, Fabbri, Crescentini, Alessandro Lanzi, Santucci, Scaglione, Gianmarco Lanzi, Crescimbeni, Raschi, Duri, Mecocci. A disposizione: Ferrilli, Tommaso Garbuglia, Alessandro Paoletti, Spada, Bruno, Francesco Biagetti, Iannaccone.

Ora il pensiero va alla sfida di domenica 17 marzo sul campo della capolista Aquila avanti di cinque punti con il Lions che sogna la grande impresa e che si sta preparando al meglio per il big match contro gli abruzzesi. È stato organizzato anche un pullman di tifosi al seguito per sostenere i Lions nella gara più importante dell’intera stagione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA