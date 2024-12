Termina con altre avventure meravigliose la carriera da Juniores per Cecilia Pampinella. La ragazza civitavecchiese è stata impegnata ai Mondiali Icf che si sono tenuti negli Stati Uniti. Nelle acque di Saratosa, in Florida, la giovane campionessa locale ha vinto l'oro nella gara sui 100 metri, a cui si aggiungono gli argenti sulla long distance nella technical race. Quindi Pampinella può prepararsi al meglio in vista del suo passaggio ad atleta senior, anche attraverso il lavoro che sta facendo con il preparatore atletico Simone Di Giovanni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA