Il Cerveteri si prepara all'esordio ufficiale, domenica all' Enrico Galli in Coppa Italia contro il Fiano Romano. Si affrontano due formazioni che lo scorso anno erano in Eccellenza, chiamate a una gara che offrirà tanti spunti interessanti.

I cervi vogliono tentare di passare il primo turno , anche se il pensiero di Superchi è quello di arrivare alla prima di campionato, il 17 settembre, con la formazione migliore.

Romano e Toscano sono out, il tecnico di Allumiere avrà qualche problema di formazione.

«Non voglio rischiare in questo momento, ci sono molti acciaccati che voglio tenere a riposo e non rischiarmeli per una partita - dice il tecnico verdazzurro - . Certo la coppa è importante,i primi due turni sono una gara secca e senza supplementari, per alcuni aspetti ingannevoli. Ce la giocheremo per vincere domenica, abbiamo una partita alla nostra portata».

Nel mentre, la preparazione si è fatto meno calda dopo le piogge che hanno tolto un pò di afa. Intanto la dirigenza ha rinnovato l'invito ai tifosi di sottoscrivere l'abbonamento con le informazione per aderire che si possono chiedere nei pomeriggi presso la segreteria dello stadio.

