«Non sarà una partite facile, la squadra che affronteremo riesce sempre a sorprendere» . Il tecnico verdazzurro Superchi è laconico. «Sarà una gara strana, dobbiamo tirare fuori carattere e grinta». La sfida esterna del Cerveteri alle 11 sul campo del Duepigreco, contro una compagine giovane e modesta, è alla portata degli etruschi. I verdazzurri arrivano alla scontro orfani di Buffolino e Matteo Piano, alle prese con problemi muscolari. Superchi potrebbe schierare Cobazru in avanti, in difesa Roscioli sarà della gara dal primo minuto. Un match dove servirà una prova di carattere, dopo il pari di domenica che ha lasciato l'amaro in bocca. Probabile anche l'esordio in campionato del 17enne Davide Eluwa, che ha giocato la prima gara dI Coppa Italia. «Questa squadra ha margini di crescita- conclude Superchi -, è chiaro che abbiamo i nostri tempi. Ci indicano come favorita, come noi ci sono altre 5 squadre. Non dimentichiamoci che abbiamo pochi grandi e tanti giovani, molti dei quali al secondo anno in Promozione. Niente proclami, solo lavorare cercando da ogni gara di tirare fuori il meglio».

