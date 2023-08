Ladispoli ancora a secco di vittorie dopo tre amichevoli. I rossoblu non vanno oltre lo 0-0 contro il Fiumicino, formazione che sarà impegnata nel campionato di Promozione. Non gioca male la squadra di Lillo Puccica. Buoni fraseggi, la giusta aggressività e la ricerca dei varchi giusti per colpire solo che nessuno riesce a buttarla dentro. È mancato ancora una volta il cinismo perché in fondo l’Academy le sue palle-gol se l’è costruita. In Eccellenza sarà tutt’altra musica. Puccica ha cambiato qualche elemento. Fuori perché infortunati De Angelis e Tiberi. Confermato D’Angeli tra i pali, difesa a 3 con Temperini, Ranieri e Roberto Colace. Sulle corsie laterali Buonanno, il capitano e Aracri sul versante opposto a destra. Linea mediana a due con Alessandro Colace e Paganetti e il fantasista Reinkardt dietro a Pagliuca e Pelizzi. Padroni di casa vicini al vantaggio con Reinkardt al 5’ ben servito da Aracri. Al 15’ Colace direttamente su punizione per poco non beffa l’estremo difensore ospite. Al 30’ ottimo inserimento di Buonanno sulla sinistra ma non è preciso. Passano pochi minuti e Pelizzi smarca Reinkardt che ancora una volta non è puntuale per agguantare la sfera. Nella ripresa tanti cambi e comunque qualche emozione con il Ladispoli vicinissimo alla rete dell’1-0 prima con Aracri e poi con Buonanno. Fra tre giorni si torna in campo contro il Grifone alle ore 18 sempre all’Angelo Sale mentre il 27 unica gara in trasferta contro il Santa Marinella. «L’80% dei ragazzi - aveva detto giorni fa mister Puccica - non si è calato in questa categoria e la metà non ha mai esordito in prima squadra. È chiaro che ci vuole tempo e molta pazienza, non dobbiamo avere l’ossessione del risultato adesso perché non è questa la finalità di un progetto simile basato sulla costruzione di un gruppo innovativo».

