Al campo Firenze OCR si è disputata la finale degli Italiani supersprint, che vedeva gli atleti qualificati da tutta Italia, sfidarsi in una gara ad ostacoli di 100 metri in perfetto stile ninja e ocr. Michelle Monti, di soli 14 anni, atleta della Dynamika Ninja Warriors ha vinto il titolo di campionessa italiana nella categoria youth.

Le OCR sono gare di corsa ad ostacoli, ovvero una gara che abbina alla corsa il superamento di ostacoli sia naturali che artificiali (muri di legno di varie altezze da superare, arrampicarsi sulla corda, prove di equilibrio, prove in sospensione come la scala orizzontale o il multiring con anelli). Nella gara vince chi corre e supera gli ostacoli dell’intero percorso nel minor tempo possibile.

Si hanno per questo al polso dei bracciali, ad esempio cinque, per il quale se un atleta non riuscisse a superare un ostacolo viene privato di un bracciale, e così via, così che possa continuare la corsa, fino a poco prima dell’ arco di arrivo, dove è previsto un “Penality Loop” cioè un giro di penitenza, che l’ atleta deve fare tante volte per un numero pari a quanti bracciali ha perso durante gli ostacoli.

Con il format supersprint serve agilità, velocità e creatività.

La lunghezza del percorso è massimo 100 metri. In questo format gli ostacoli non sono semplici, ma rapidi nell’esecuzione.

L’atleta ha a disposizione 2 tentativi, in caso di non superamento dell’ostacolo al secondo tentativo verrà decretata terminata la prova. Verrà tenuto valido il tempo ed il numero degli ostacoli superati ai fini della classifica.

