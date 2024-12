Sabato è stato un pomeriggio di grandi emozioni per Michelle Monti, impegnata alla finale degli Italiani short a Medesano, in provincia di Parma. La portacolori della Dynamika Ninja Warriors ha messo alle spalle tutta la concorrenza, che vedeva atleti qualificati da tutta Italia, è si è laureata campionessa italiana nella gara di corsa ad ostacoli di quattro chilometri, in pieno stile Ocr. Grandissima la soddisfazione per la Dynamika e per Monti, che a soli 14 anni è riuscita ad ottenere un successo davvero splendido e che fa sperare per il futuro.

