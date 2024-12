Da Asiago, in Veneto, è arrivato un successo di valore per la compagine altolaziale di Mtb Santa Marinella. Artefice Michele Feltre che è riuscito a conquistare una meritata maglia di campione europeo nella specialità gravel dominando la propria categoria 65/69 anni, una settimana dopo aver colto in Belgio a Lovanio il settimo posto iridato sempre nella medesima categoria. Dalla sua parte Feltre ha avuto un valido compagno di squadra come Gianfranco Mariuzzo (undicesimo nella fascia 55/59) che gli è stato d’aiuto nella conquista del titolo. Alle spalle di Feltre si sono piazzati il tedesco Volker Schlegel e l’austriaco Werner Hopperger. La vittoria nell’europeo gravel rappresenta il giusto coronamento di un anno di soddisfazioni per tutta la squadra altolaziale presieduta da Stefano Carnesecchi: «Complimenti ai nostri atleti Feltre e Mariuzzo per il loro impegno che viene ripagato con questa conquista della maglia di campione europeo da parte di Feltre. Un sentito ringraziamento a tutti i nostri sponsor, continueremo a lavorare con passione e dedizione per affrontare le prossime sfide».

Primo appuntamento stagionale del Circuito Laziale Ciclocross con il Supercross di Artena che ha visto mettersi in luce Mauro Gori (2°M7), Claudio Albanese (4°M7), Vincenzo Scozzafava (3°M8) e Giuseppe Cherubini (7°M6). Una menzione speciale per l’atleta Giuseppe Calò che ha pure impegnato gran parte del proprio tempo ad allestire il percorso insieme agli organizzatori locali, oltre a cimentarsi in prima persona ottenendo il sesto posto tra i master 4. In Toscana ha avuto luogo il ventennale della Castagna Bike&Trail Powered by SCOTT che ha convogliato in Lunigiana tutti gli appassionati di sfida, divertimento e sport all’aria aperta. Tra i 2.000 partecipanti che hanno riempito la Selva di Filetto nelle due giornate di sport al via anche Caterina Ameglio che si sta preparando per gli ultimi appuntamenti finali della stagione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA