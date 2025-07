Forse è ancora presto, ma comincia a salire l’attesa per la partenza della nuova stagione calcistica. Probabilmente per i tanti annunci relativi agli arrivi e agli addii delle tante società del territorio, la voglia di vedere quel pallone rotolare sull’erba (naturale o sintetica che sia…) sta crescendo sempre di più. Ed a far allietare le papille gustative degli appassionati ci ha pensato anche il Comitato Regionale della Lnd, che ha diramato il programma date per quanto riguarda la stagione 2025-26. Partiamo, per dovere di importanza, dall’Eccellenza, che quest’anno vedrà ai nastri di partenza il solo Civitavecchia, dopo la retrocessione del Ladispoli.

Come già detto nelle scorse settimane, il torneo prenderà il via il 7 settembre con la prima giornata di campionato. Ma la stagione comincerà già una settimana prima, in quanto domenica 31 agosto ci sarà il turno preliminare di Coppa Italia, che non vedrà in campo la squadra di Massimo Castagnari, già qualificata per il tabellone principale. La novità di quest’anno è che si partirà presto, perché i sedicesimi di finali si disputeranno già il 10 e il 17 settembre.

Ben tre i mercoledì occupati di ottobre, tra ottavi e andata dei quarti. Il 26 novembre ci sarà già l’andata delle semifinali, con il ritorno fissato per il 14 gennaio, lasciando scoperto tutto dicembre. La finale, come sempre in campo neutro, sarà effettuata il 28 gennaio. Tornando al campionato tutto il girone d’andata verrà giocato nel 2025, con l’ultimo turno calendarizzato per il 21 dicembre. Ci sarà anche un turno infrasettimanale qualche giorno prima, il 17.

La pausa per le festività di fine anno durerà solo una domenica, il 28 dicembre, perché il torneo riprenderà già il 4 gennaio con la prima giornata di ritorno. E mercoledì 7 gennaio altro turno infrasettimanale. Si volerà via filati senza pause, fino al 5 aprile, con una sosta legata alla Pasqua. Alla fine i turni infrasettimanali saranno ben tre, perché si giocherà anche l’8 aprile. La regular season si completerà il 26 aprile. Va ricordato che quest’anno verranno introdotti anche i playoff regionali, con formula da stabilire, ma che saranno giocati dalle squadre classificata dal secondo al quarto posto in classifica.

Passando al campionato di Promozione, che quest’anno vedrà protagoniste Cerveteri, Ladispoli, Santa Marinella e Tolfa, anche in questo caso il via sarà ritardato rispetto all’Eccellenza, come accaduto lo scorso anno. Prima giornata programmata per il 21 settembre. Anche nella cadetteria regionale si procederà senza pause e ci saranno dei turni infrasettimanali negli stessi giorni dell’Eccellenza, il 17 dicembre e il 7 gennaio. Il girone d’andata terminerà proprio nella data del secondo appuntamento al mercoledì. Ci sarà anche il terzo turno infrasettimanale per l’8 aprile, sulla falsariga dell’Eccellenza.

La regular season si concluderà il 10 maggio con l’ultima giornata della regular season. La Coppa Italia di Promozione avrà il turno preliminare, dove non ci dovrebbero essere squadre locali, con gara secca il 31 agosto. Anche qui si gioca subito: 32esimi il 7 e 14 settembre. Febbraio sarà già il mese dei quarti di finale, semifinali l’11 e il 25 marzo. Finale in campo neutro il 9 maggio. Prima e Seconda Categoria esordiranno il 5 ottobre e si concluderanno, per la parte regolare della stagione, il 10 maggio, con in mezzo ci saranno molte più soste per la Seconda, che si districherà con quattro giornate in meno.

