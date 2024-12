Davide Mengoni è un nuovo giocatore dell’Entella.

Il difensore centrale lascia l’Academy Ladispoli e approda nel calcio che conta.

La firma c’è stata in questi giorni e dopo una stagione in Eccellenza il classe 2006 raggiunge Chiavari con tanti sogni.

«Dopo il trasferimento di Giacomo Paganetti alla Salernitana nella scorsa stagione - si legge nella nota stampa dell’Academy Ladispoli - un altro classe 2006 prende la strada del professionismo. Davide Mengoni dopo un'ottima stagione con diverse presenze da titolare, lanciato da mister Puccica e voluto in prima squadra dall’ex direttore Oberdan Scotti, si trasferisce nella primavera della Virtus Entella, società professionistica militante in Lega Pro. A Davide vanno le nostre congratulazioni per questa nuova avventura».

L’arrivo a Chiavari viene celebrato anche dallo stesso Scotti, quest’anno in forza alla Pescia Romana in Promozione.

«È l’ennesimo esempio - scrive il direttore - di un lavoro perfetto in determinate circostanze. E pensare che l’anno prima Davide partecipava ad un campionato regionale under 17. Ora il suo sogno diventa realtà e siamo tutti contenti».

Sul fronte delle partenze da registrare anche quella di Valerio Ranieri.

Il difensore 2000 raggiunge Matteo Iurato e mister Lillo Puccica a Viterbo.

Tutti e tre ritroveranno il Ladispoli nel girone A di Eccellenza laziale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA