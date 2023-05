Si è tenuto sabato scorso al palazzetto dello sport di Impruneta, vicino Firenze, il primo raduno del 2023 della nazionale italiana della Fik , in preparazione per i prossimi Campionati Europei IKU in programma a fine ottobre a Novo Mesto/Slovenjia. Quasi 100 atleti, in pratica i vincitori dei vari titoli italiani dell’attuale stagione sportiva, hanno effettuato una serie di test diretti dallo staff della Nazionale, che ha poi assegnato ad ognuno di loro un lavoro specifico che sarà verificato a settembre nel corso dello stage nazionale federale di Caorle (VE).

«Nella Fik partecipano , completamente spesati dalla federazione , ai Campionati continentali o mondiali - dichiara il vice Presidente nazionale Stefano Pucci - gli atleti che , dopo una serie di risultati, hanno conquistato i primi posti nelle loro classi di età ; non è lasciata (volutamente) alla personale discrezione del Direttore tecnico la scelta dei nazionali».

Al raduno di Firenze erano presenti ben quattro civitavecchiesi ,tutti tesserati con la Meiji Kan, la storica società di via Terme di Traiano .

Oltre al maestro Stefano Pucci , che partirà a spese della IKU essendo il presidente della commissione tecnica internazionale, era presente la maestra Virginia Pucci nella sua veste di allenatore della Nazionale femminile Juniores/Seniores della specialità kumite. Inoltre faranno parte della squadra in partenza per gli Europei anche i bravi atleti Marianna Marcelletti nel kumite Juniores Shobu ippon e Jacopo Scala, attualmente campione d'Italia Esordienti sia nel kata sia nel kumite 45 kg.

