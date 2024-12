Avrà inizio la prossima settimana con le consuete prove gratuite il corso di pre-karate alla Meiji Kan di Via Terme di Traiano.

Questi corsi sono risevati ai bambini di 3/4/5 anni ed hanno come scopo principale l'apprendimento di esercizi specifici di coordinazione motoria, giochi ludici appositamente concepiti per questa fascia di età e l'addestramento ad una multidisciplinarità che preparerà i fanciulli ad essere avviati, in seguito, a proseguire i loro iter sportivi non solo nei corsi di karate veri e propri, ma anche di approdare a qualsiasi altra disciplina con adeguate abilità già acquisite.

«Devo dire che questi corsi - commenta il Presidente Stefano Pucci - stanno avendo un grande successo ed i benefici fisici e la socializzazione dei nostri piccoli “samurai” sono evidenti già dopo qualche mese di pratica. Anche in questa fascia di età - conclude Pucci - abbiamo fatto da “apripista” organizzando già sei anni fa , questo corso specifico e con un programma mirato di cui andiamo particolarmente fieri».

Il corso è tenuto da due insegnanti titolate, conosciute da anni negli ambienti sportivi cittadini: la maestra di karate Virginia Pucci, diplomata alla Scuola della Acquacetosa/Roma e specializzata dalla Regione Lazio per le attività della infanzia e dalla Professoressa Stefania Pucci, laureata in educazione fisica allo IUSM/Foro Italico.

