Prosegue la missione di diffusione territoriale del karate da parte della dirigenza della Meiji Kan. Domenica scorsa, infatti, al termine del corso di formazione effettuato dalla commissione nazionale Insegnanti Tecnici, Luca D’Angelo si è brillantemente diplomato alla qualifica di allenatore di karate della Fik. Il bravo tesserato della storica palestra di via Terme di Traiano ha ottenuto un punteggio globale di 24/30 e si è andato ad aggiungere alla folta schiera dei tecnici formati dal maestro Stefano Pucci in 47 anni di attività come insegnante professionista. Un’opera a tutto campo quella che sta portando avanti il tecnico civitavecchiese che non solo ha creato e continua a creare ottimi atleti, vincenti in tutte le organizzazioni nazionali ed internazionali di karate, ma che ha anche diplomato centinaia di cinture nere e decine di dirigenti, arbitri e tecnici, molti dei quali oggi insegnano in diverse palestre del comprensorio.

«Luca è un ragazzo serio ed ha un grande entusiasmo - dichiara Stefano Pucci - ed ha già espresso il desiderio di continuare a collaborare con lo staff della nostra società».

