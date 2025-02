È ripreso il campionato di pallavolo di Serie B maschile ed è iniziato nel migliore dei modi il girone di ritorno per la Maury’s Com Cavi Tuscania che di fronte ad un palazzetto dell’Olivo davvero gremito supera in tre set un’ostica Armundia Virtus Roma guadagnando punti preziosi sulle dirette inseguitrici: l’Ecosantagata Civita Castellana, superata in casa ai vantaggi da Fenice, e Anguillara che, sempre in casa, è costretta a cedere i tre punti a Roma 7 (1-3). Con la capolista che si impone per 1-3 in casa della Green Volley, la nuova classifica vede nelle parti alte Genzano in vetta con 39 punti, seguita da Tuscania 34, al terzo posto Civita Castellana 31 e Anguillara e Pomigliano 27. Al fischio di inizio dei signori Ciro Tramontano e Vieri Santin, Victor Perez Moreno schiera i padroni di casa con Marrazzo in palleggio e Buzzelli opposto, Festi e Simoni centrali, Genna e Borzacconi laterali e Rizzi libero. Coach Dassi risponde Simone Cicchinelli al palleggio e Iacovone opposto, Macchi e Arielli di banda, Teti e Necci al centro, Barone libero. Confronto che ha visto la squadra di casa molto concentrata che si è aggiudicata il primo set per 25-17, il secondo per 25-19 ed il terzo con il punteggio di 25-22 nonostante il tentativo dei romani di allungare il confronto.

